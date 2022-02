Η casual εμφάνιση της Kate Middleton με πουλόβερ και τζιν (Εικόνα)

Η Kate Middleton πάντα συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω της, χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα. Οι εμφανίσεις της δεν προκαλούν και οι κινήσεις της είναι μετρημένες -όπως και τα λόγια της. Πάντα συγκρατημένη, ευχάριστη και κοινωνική θα αναρωτιόταν κανείς γιατί κάνουμε συνέχεια κύκλους γύρω από το όνομά της.

Γιατί η Kate Middleton πήρε το “girl next door” look και το πήγε σε άλλο επίπεδο. Είναι κομψή, σύγχρονη και κάθε της look έχει απίστευτη επιρροή, ενώ είναι άτυπα η ”πριγκίπισσα” που διαδέχεται το fashion icon με την πιο αγαπητή προσωπικότητα στη βρετανική βασιλική οικογένεια, τη Lady D. Η δούκισσα του Κέιμπριτζ έχει πολλάκις στο παρελθόν αποτίσει φόρο τιμής στο στιλ της πριγκίπισσας Diana -ίσως και σκόπιμα- και έχει αναδειχθεί εξίσου σε ένα style icon. Η τελευταία της εμφάνιση άλλωστε το αποδεικνύει.

Η Lady D εντυπωσίαζε πολλές φορές και με τα casual looks τους, πέρα από τις υπέροχες επίσημες εμφανισεις της. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η γυναίκα που έκανε κομψό το sporty style. Ανάμεσα στα κομμάτια που λάτρευε ήταν και τα κλασικά ζεστά πουλόβερ -ένα τόσο απλό fashion item, που λατρεύουν όλες οι γυναίκες. Από ό,τι φαίνεται και η Kate Middleton του έχει μία ιδιαίτερη αδυναμία.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ το επέλεξε σε μία απρόσμενη περίσταση. Η ίδια για να ευαισθητοποιήσει το βρετανικό κοινό πάνω στην παιδική ψυχική υγεία διάβασε στο τηλεοπτικό δίκτυο για παιδιά CBeebies το παραμύθι ”Η κουκουβάγια που φοβόταν το σκοτάδι” του Jill Tomlinson. Για αυτή τη δράση της η Kate Middleton επέλεξε ένα casual προσιτό look, που φοράει καθημερινά κάθε γυναίκα, ενώ το λάτρευε και η Lady D.

H δούκισσα του Κέιμπριτζ επέλεξε ένα ζεστό πουλόβερ με ψηλή λαιμόκοψη και ρετρό print συνδυασμένο με ένα απλό ξεβαμμένο τζιν. Το σύνολό της είναι η απόδειξη της φιλοσοφίας ”less is more”. Ένα απλό look μπορεί να δείχνει το ίδιο κομψό όπως ένα βραδινό. Επίσης, ένα απλό look μερικές φορές είναι αρκετό για να κλέψεις τις εντυπώσεις για όλους τους σωστούς λόγους.

Πηγή: madamefigaro.gr