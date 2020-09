Όταν το θερινό σινεμά συναντά τη γαστρονομία: Το νέο επαγγελματικό βήμα του Πάνου Ιωαννίδη

View this post on Instagram

Ένα νέο concept αρχίζει να λάμπει στην ταράτσα της Τ16! ⭐ Το Stellar Street Food & Movies είναι το pop-up diner – θερινό σινεμά που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν οι καταξιωμένοι σεφ @markadakis, @kontopoulosd και @ioannidispanos. Gourmet street food και cocktails συνδυάζονται με blockbusters και κλασικά αριστουργήματα της έβδομης τέχνης, στην ταράτσα μας, με θέα όλη την Αθήνα! Μην το χάσετε!