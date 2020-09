Άμεση αντίδραση της Κύπρου έναντι της τουρκικής προκλητικότητας-Απαντά με αντι-NAVTEX

Άμεση ήταν η απάντηση της Kύπρου στην παράνομη- όπως χαρακτηρίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία- τουρκική NAVTEX, που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα από τον σταθμό της Αττάλειας για ναυτικές ασκήσεις με βολές πυροβόλων από αύριο μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου εξέδωσε αντι-NAVTEΧ ως απάντηση στην Άγκυρα, προσθέτοντας ότι η τουρκική ειδοποίηση προς ναυτιλομένους χαρακτηρίζεται ως παράνομη και ότι παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται επίσης, η νέα τουρκική NAVTEX δεσμεύει περιοχές δυτικά της Κερύνειας και φτάνει μέχρι τον κόλπο της Μόρφου.

Σημειώνεται ότι η νέα τουρκική NAVTEX θα έχει διάρκεια από αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.