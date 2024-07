Τι γράφουν σήμερα οι γαλλικές εφημερίδες - «Η σφαλιάρα», «Η ελπίδα ξαναγεννιέται», «Ουφ»

Ενδεικτικά του πολιτικού κλίματος που επικρατεί μετά το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών είναι και τα σημερινά πρωτοσέλιδο των εφημερίδων.

Στις εφημερίδες που είναι προσκείμενες στην Αριστερά, το πρωτοσέλιδο που κυριαρχεί είναι αυτό της Libération, «C’est ouf», με μια φωτογραφία της Place de la République στο Παρίσι γεμάτη με κόσμο σε μια αυθόρμητη συγκέντρωση. Αναφέρει πως η Αριστερά έκανε μία τεράστια έκπληξη, καθώς ήρθε πρώτη στις βουλευτικές εκλογές. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει: «Η αριστερά έκανε μία τεράστια έκπληξη, φτάνοντας στην κορυφή των βουλευτικών εκλογών». «Το δημοκρατικό μέτωπο ακολουθήθηκε μαζικά, υποβιβάζοντας το RN στην τρίτη θέση. Χωρισμένη σε τρία μπλοκ, η νέα εθνοσυνέλευση δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία», συμπληρώνει στο πρωτοσέλιδό της η Liberation.

«Η ελπίδα ξαναγεννιέται», γράφει η L’Humanité, η οποία φιλοξενεί ένα σχέδιο που αναπαριστά το κύμα που ενσάρκωσε για κάποιους το Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Η «Aujourd’ hui en France» φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία του Εμανουέλ Μακρόν να είναι σκεπτικός, ενώ ό τίτλος αναφέρει «και τώρα τι κάνουμε;».

How France is waking up today pic.twitter.com/fyjXAqxYaV

— Alan Katz (@Alanrkatz) July 8, 2024