Πατέρας έβαλε φωτιά και έκαψε τα τρία του παιδιά μέσα στο σπίτι τους στην Αυστραλία

Τρία παιδιά, ανάμεσά τους κοριτσάκι δέκα μηνών, έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σπίτι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (τοπική ώρα· χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας), υπόθεση την οποία η αστυνομία της Αυστραλίας γνωστοποίησε ότι αντιμετωπίζει ως τριπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν σε ακίνητο στο Λέιλορ Παρκ, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ, περί τη 01:00 (τοπική ώρα· στις 18:00 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), εξήγησε η αστυνομία.

Σε δυο μικρά αγόρια, δύο και τεσσάρων ετών, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, όμως υπέκυψαν αφού διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το κοριτσάκι δέκα μηνών βρέθηκε νεκρό στο εσωτερικό του ακινήτου αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά, διευκρίνισε η αστυνομία.

Three children have died and a man is in custody after a house fire in Lalor Park. @JackHahn9News #9News

DETAILS: https://t.co/8lq23vQHAd pic.twitter.com/tdgLrx5TLJ

— 9News Sydney (@9NewsSyd) July 6, 2024