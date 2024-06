Μακελειό στο Νταγκεστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί, δεκάδες τραυματίες από τις επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγή

Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες που άφησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι την Κυριακή σε μια συναγωγή και δύο ορθόδοξες εκκλησίες στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Νεκροί είναι 15 αστυνομικοί και ένας Ρώσος ιερέας 66 ετών, ανέφεραν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι αρχές. Ένας πρώτος απολογισμός των τραυματιών μιλά για 25 άτομα.

Σε εξέλιξη μετά τις αιματηρές επιθέσεις ήταν μεγάλη επιχείρηση της ρωσικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti, είχαν σκοτωθεί έξι τρομοκράτες.

Οι τρομοκράτες έβαλαν στόχο χώρους λατρείας, αλλά και ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, όπως και στην πόλη Ντερμπέντ, νότια από την πρωτεύουσα. Εκπρόσωποι της ρωσικής εβραϊκής κοινότητας ανέφεραν ότι δέχθηκε επίθεση και μια δεύτερη συναγωγή.

Οι επιθέσεις στις δύο πόλεις ήταν συντονισμένες και συνέβησαν σχεδόν την ίδια ώρα το απόγευμα της Κυριακής.

Βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ανθρώπους στα μαύρα να πυροβολούν αδιακρίτως κατά οχημάτων της αστυνομίας στην Μαχατσκαλά.

Στην Ντερμπέντ, όπου υπήρχε στο παρελθόν μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, οι επιδρομείς επιτέθηκαν σε εκκλησία και σε συναγωγή, την οποία στη συνέχεια έκαψαν. Το κτίριο της συναγωγής, που ήταν άδειο την ώρα της επίθεσης, ήταν μάλιστα στη λίστα με τα μνημεία που προστατεύονται από την Unesco.

Υπήρχαν αναφορές και για περίπου 20 άτομα που κλείστηκαν μέσα στην εκκλησία την ώρα της επίθεσης, αλλά παραμένει ασαφές τι απέγιναν. Η συναγωγή ήταν άδεια την ώρα της επίθεσης, ωστόσο σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και ένας φύλακας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την ανταλλαγή των πυροβολισμών έξω από τη συναγωγή. Τρεις δράστες κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν και άνοιξαν πυρ σε βάρος αστυνομικών οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Οι ανταλλαγές πυροβολισμών συνεχίζονταν στους δρόμους της πόλης ώρες μετά την εκδήλωση της επίθεσης. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν διαρκώς πάνω από την πόλη και οι αρχές έκαναν έκκληση στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Αργότερα οι δράστες φέρονται να οχυρώθηκαν σε κτίριο.

