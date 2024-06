Τουρκία: Έντεκα νεκροί και 78 τραυματίες από τη μεγάλη αγροτική φωτιά στην Τουρκία - Τρομακτικές εικόνες

Στους 11 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στο Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στον γειτονικό νομό του Μαρντίν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Φαχρετίν Κοτζά.

‘Αλλα 78 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακιρ και πήρε γρήγορα διατάσεις φθάνοντας, με τη βοήθεια σφοδρών ανέμων, στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγί του νομού Μάρντιν.

Όλες οι εστίες έχουν κατασβεστεί και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς από την οικεία εισαγγελική Αρχή.

The first wildfires of summer in #Türkiye and #Greece have forced evacuations. Turkey’s Dardanelles Strait has been closed to one-way ship traffic due to the ongoing forest fire.pic.twitter.com/eylwV0C1vf

