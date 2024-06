Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα στην ΕΕ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία

Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιβεβαίωσαν την έναρξη την επόμενη Τρίτη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και την Μολδαβία, ανακοίνωσε η βελγική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Twitter.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, που συνήλθαν στο Λουξεμβούργο, ενέκριναν επισήμως το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία επί της αρχής των πρεσβευτών τους την περασμένη εβδομάδα.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.

This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:

· 15:30 – IGC with Ukraine

· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS

