Δύο πυρκαγιές ανάγκασαν τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν στο Νέο Μεξικό

Δύο πυρκαγιές ανάγκασαν χθες, Τρίτη, τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε ορεινή περιοχή του Νέου Μεξικού, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, όπου κατέστρεψαν πάνω από 500 κτίρια.

Οι μεγάλες αυτές φωτιές ξέσπασαν τη Δευτέρα σε αγροτική περιοχή της πολιτείας, σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο από τα σύνορα με το Μεξικό. Αυτές έχουν περικυκλώσει κυρίως το Ρουιντόσο, ένα χωριό οι κάτοικοι του οποίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Please keep the Mescalero Apache (and surrounding communities) in your prayers as they battle wildfires on their reservation in New Mexico. Thank you. pic.twitter.com/q7vHQTYWg8

— Lakota Man (@LakotaMan1) June 18, 2024