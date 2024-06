Πρώην όμηρος της Χαμάς μίλησε στο BBC για όσα έζησε 53 μέρες στη Γάζα - «Δεν πιστεύω στην ειρήνη πλέον»

Μια ισραηλινή ακτιβίστρια της ειρήνης, η οποία απήχθη από το σπίτι της στις 7 Οκτωβρίου και κρατήθηκε όμηρος για 53 ημέρες στη Γάζα, δήλωσε στο BBC πώς η δοκιμασία της κατέστρεψε την πεποίθησή της ότι η ειρήνη είναι δυνατή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο, η 75χρονη Ada Sagi είπε στην εκπομπή Today του Radio 4 πώς κρατήθηκε σε ένα διαμέρισμα φρουρούμενη από έμμισθους, ότι η Χαμάς την κράτησε σε νοσοκομείο πριν από την απελευθέρωσή της – και ότι τώρα πιστεύει ότι ο κόσμος μισεί τους Εβραίους.

«Δεν πιστεύω στην ειρήνη, δεν λυπάμαι», είπε η καθηγήτρια αραβικών και εβραϊκών. «Καταλαβαίνω ότι η Χαμάς δεν τη θέλει», υπογράμμισε.

75-year-old Ada Sagi was taken hostage on 7 October by Hamas.

A lifelong peace activist, now she says: “I don’t believe in peace, no… Sorry. I changed my mind.”

Speaking to @EmmaBarnett in her 1st UK interview, Ada reflects on losing her home, freedom and beliefs.#R4Today

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 19, 2024