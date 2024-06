Ο ισραηλινός στρατός διεισδύει στη Ράφα - 17 νεκροί από πλήγματα σε προσφυγικούς καταυλισμούς

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σήμερα σε δύο από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη νότια πόλη του θυλάκου, τη Ράφα, όπως δήλωσαν κάτοικοι και ιατρικές πηγές.

Κάτοικοι ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς από άρματα μάχης και αεροπλάνα σε αρκετές περιοχές της Ράφας, όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο πριν από τον Μάιο. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει κατευθυνθεί προς βορρά από τότε, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη.

«Η Ράφα βομβαρδίζεται χωρίς καμία παρέμβαση από τη διεθνή κοινότητα, η κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) ενεργεί ανεμπόδιστα εκεί», δήλωσε ένας κάτοικος της Ράφας και πατέρας έξι παιδιών στο Reuters μέσω εφαρμογής chat.

Ισραηλινά άρματα μάχης επιχειρούσαν μέσα στις περιοχές Τελ αλ Σουλτάν, Αλ Ίζμπα και Ζουρούμπ στη δυτική Ράφα, καθώς και στη Σαμπούρα, στο κέντρο της πόλης. Εξακολουθούσαν επίσης να κατέχουν τις ανατολικές γειτονιές και περίχωρα καθώς και τα σύνορα με την Αίγυπτο και το ζωτικής σημασίας συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας.

«Υπάρχουν ισραηλινές δυνάμεις στις περισσότερες περιοχές, υπάρχει επίσης ισχυρή αντίσταση και τους κάνουν να το πληρώσουν ακριβά, όμως η κατοχική δύναμη δεν τηρεί τους κανόνες του πολέμου και καταστρέφει την πόλη και τον προσφυγικό καταυλισμό», είπε ο κάτοικος.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι είπαν πως ένας άνδρας σκοτώθηκε το πρωί από ισραηλινά πυρά στην ανατολική Ράφα. Ιατρικές πηγές είπαν πως πιστεύουν ότι πολλοί άλλοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, όμως τα συνεργεία διάσωσης δεν μπορούσαν να φθάσουν σε αυτούς.

IDF spokesperson:

The forces of the 99th Division continue fighting in the center of the Gaza Strip at the same time as the forces of the 162nd Division are active in fighting in the Rafah region; The forces eliminated several terrorist squads and found many weapons

The forces… pic.twitter.com/qtIarlpNco

— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 18, 2024