Singapore Airlines: Τι δείχνει η πρώτη έρευνα για την πτήση που χτυπήθηκε από τις αναταράξεις - Η αλλαγή στα G

Το αεροπλάνο της Singapore Airlines που χτυπήθηκε από θανατηφόρες αναταράξεις έκανε «βουτιά στον αέρα»,178 πόδια μόλις σε 4,6 δευτερόλεπτα διαπιστώνει η πρώτη έκθεση των ειδικών.

Η πτήση της 21ης Μαΐου από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη, αντιμετώπισε αυτό που η αεροπορική εταιρεία περιέγραψε ως ξαφνική, ακραία αναταραχή ενώ πετούσε πάνω από τη Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι και ένας να χάσει τη ζωή του.

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER, στο οποίο επέβαιναν 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, εκτράπηκε προς την Μπανγκόκ για αναγκαστική προσγείωση, αφού το αεροπλάνο δέχθηκε αναταράξεις που εκσφενδόνισαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος στην καμπίνα, αναφέρει η Daily Mail.

