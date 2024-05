Σκηνή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Μεξικό - Εννέα νεκροί και 50 τραυματίες (video)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πενήντα άλλοι τραυματίστηκαν στην πόλη Νουέβο Λεόν στο βόρειο Μεξικό μετά την κατάρρευση σκηνής σε προεκλογική εκδήλωση του κόμματος Κίνημα Πολιτών, αναφέρει η τοπική εφημερίδα Reforma.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Χόρχε Άλβαρεζ Μάγινεζ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μια ριπή ανέμου προκάλεσε την κατάρρευση της σκηνής την Τετάρτη στην εκδήλωση στην πόλη Σαν Πέδρο Γκάρζα Γκαρσία, έναν πλούσιο θύλακα κοντά στο βιομηχανικό κέντρο του Μοντερέι.

