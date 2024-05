Η EBU απάντησε στον Μαργαρίτη Σχοινά για τη Eurovision - «Δεν είχαμε πρόθεση να δυσφημίσουμε την ευρωπαϊκή σημαία»

Tη διαβεβαίωση ότι η ΕΒU θα επανεξετάσει την πολιτική της για το επόμενο έτος καθώς και ότι δεν υπήρχε πρόθεση να δυσφημιστεί η σημαία της ΕΕ, έδωσε o γενικός διευθυντής της Νοέλ Κουράν απαντώντας στην επιστολή του αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά.

«Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να δυσφημίσουμε την ευρωπαϊκή μας σημαία, ένα τόσο σημαντικό σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης και θα επανεξετάσουμε την πολιτική μας για το επόμενο έτος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

