Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε νέα βοήθεια $95 δισ. στην Ουκρανία - Το ευχαριστήριο μήνυμα του Ζελένσκι

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε οριστικά χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) γιγαντιαίο πακέτο 95 δισ. δολαρίων περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, καρπό πολύμηνων, εξαιρετικά τεταμένων και κοπιωδών παζαριών.

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία. Είχε εγκριθεί ήδη το Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε αμέσως πως θα το επικυρώσει αργότερα σήμερα.

«Το Κογκρέσο ψήφισε τη νομοθεσία μου για να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια και να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο για τη δύναμη της αμερικανικής ηγεσίας: υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την ελευθερία και ενάντια στην τυραννία και την καταπίεση», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.

Tonight, a bipartisan majority in the Senate joined the House to answer history’s call at this critical inflection point. Congress has passed my legislation to strengthen our national security and send a message to the world about the power of American leadership: we stand… pic.twitter.com/sO67EAAJ6A

— President Biden (@POTUS) April 24, 2024