Απειλή ραδιενεργού διαρροής στον ποταμό Τομπόλ στη Ρωσία - Νερά πλημμυρών κατευθύνονται σε ορυχείο ουρανίου

Τον κώδωνα του κινδύνου ραδιενεργού διαρροής κρούουν περιβαλλοντολόγοι στη Ρωσία, καθώς τα νερά του υπερχειλισμένου ποταμού Τομπόλ στο νότιο τμήμα της οροσειράς των Ουραλίων πλησιάζουν ένα ορυχείο ουρανίου στην περιφέρεια του Κουργκάν.

Η περιφέρεια αυτή της Ρωσίας, όπως και το βόρειο τμήμα του Καζακστάν, με το οποίο συνορεύει, αντιμετωπίζουν τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 80 χρόνων εξαιτίας της αύξησης της στάθμης ποταμών, μετά το ραγδαίο -λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών τη φετινή άνοιξη- λιώσιμο του χιονιού και τις ισχυρές βροχές που έπεσαν σε εδάφη που είχαν ήδη πλημμυρίσει πριν από τον χειμώνα.

Οι ρωσικές Αρχές διέταξαν το τελευταίο διάστημα την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων από τις περιφέρειες του Κουργκάν και του Όρενμπουργκ, καθώς ανεβαίνει η στάθμη των υδάτων από τις πλημμύρες.

Νέα πηγή ανησυχίας, ωστόσο, όπως ανέφερε την Κυριακή ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Agentsvo, είναι το γεγονός ότι στην πλημμυρισμένη ζώνη περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, και το ορυχείο ουρανίου Ντομπροβόλνογιε, στο χωριό Ουκράινσκογιε, της περιφέρειας Κουργκάν, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της NS Energy Business, περιέχει περίπου επτά τόνους ουρανίου.

Περιβαλλοντολόγοι εξέφρασαν στο Agentsvo την ανησυχία τους για ενδεχόμενη μόλυνση με ουράνιο του ποταμού Τομπόλ, που διαρρέει τη γύρω περιοχή.

Ο Σεργκέι Ερέμιν, επικεφαλής τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, είπε ότι -από βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής- υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί ήδη να έχει πλημμυρίσει ένα παλιό πηγάδι, «από το οποίο διαρρέει ουράνιο εδώ και 35 χρόνια».

Όπως εξήγησε ο ειδικός του Προγράμματος Ασφάλειας Ραδιενεργών Αποβλήτων της Ρωσικής Κοινωνικής-Οικολογικής Ένωσης, μια διαρροή ουρανίου από το ορυχείο Ντομπροβόλνογιε θα οδηγήσει σε αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων ουρανίου στον ποταμό Τομπόλ και έτσι ενδέχεται να μολυνθεί το πόσιμο νερό για τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το Agentsvo, ακτιβιστές για το περιβάλλον της περιφέρειας Κουργκάν καλούν εδώ και χρόνια τις ρωσικές Αρχές να απαγορεύσουν την εξόρυξη ουρανίου στην περιοχή, φοβούμενοι μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και του ποταμού Τομπόλ με ραδιενεργό διάλυμα.

In Kurgan region of Russia, old wells of the Dobrovolnoye deposit, where one of Rosatom’s enterprises mines uranium, flooded. The uranium solution could have flowed into the Tobol river. This information is confirmed by environmentalists.

