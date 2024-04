Οι ΗΠΑ «δεν έχουν εμπλακεί σε καμία επιθετική επιχείρηση» κατά του Ιράν, είπε ο Μπλίνκεν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ενεπλάκησαν σε επιθετική επιχείρηση», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μετά τις πληροφορίες περί ανταποδοτικών ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται στα ΜΜΕ (…) Το μόνο που μπορώ να πω από τη δική μας πλευρά και εκείνη όλων των μελών της G7 είναι πως σκοπός μας είναι η αποκλιμάκωση» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στο νησί Κάπρι της Ιταλίας.

The “United States has not been involved in any offensive operations”.

US Secretary of State Antony Blinken is asked about US involvement in Israel’s attack on Iran.

The G7 is ‘focused on de-escalating tensions,’ he adds.https://t.co/L5Vx21l4Bz

