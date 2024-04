Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν, αεροπορική επίθεση τη νύχτα - Τι υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε τη νύχτα στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη αρνείται και μιλά για τρεις απλές εκρήξεις.

BBC, CNN και Guardian επικαλούνται αμερικανούς αξιωματούχους που επιβεβαιώνουν το χτύπημα χωρίς να περιγράφουν το πώς έγινε αυτό.

Σύμφωνα με τον Guardian οι αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ προειδοποίησε την κυβέρνηση Μπάιντεν νωρίτερα την Πέμπτη ότι το χτύπημα θα γίνει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινοί διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι δεν θα στοχοθετηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν μόνο ότι η αεράμυνα άνοιξε πυρ εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην επαρχία Ισφαχάν, καταρρίπτοντάς τα.

Υπήρξαν επίσης ιρανικές αναφορές ότι η αεράμυνα λειτούργησε γύρω από την Ταμπρίζ.

Την ίδια ώρα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον ήταν ενήμερη για την επίθεση του Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Ιράν, όμως δεν είχε εγκρίνει την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, αναφέρουν αξιωματούχοι τους οποίους επικαλούνται.

Τα αμερικανικά δίκτυα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε ισραηλινή επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε πως δεν έχει «τίποτα να πει προς το παρόν».

Οπως σημειώνει το BBC το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δημοσίευσε ένα βίντεο με λεζάντα που αναφέρει: «Ο πυρηνικός σταθμός του Ισφαχάν είναι απολύτως ασφαλής».

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να ελέγχει το ρολόι του κοντά στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν. Στη συνέχεια, η κάμερα ζουμάρει σε αρκετούς στρατιώτες που στέκονται γύρω από κάτι που μοιάζει με πυροβολαρχία αεράμυνας.

Την ίδια ώρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από πόλει, αφού ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Ισφαχάν.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

Follow live updates: https://t.co/fBvm6QbVwk pic.twitter.com/jFXzJlDrry

— ABC News (@ABC) April 19, 2024