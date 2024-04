«Καμπανάκι» του Έλον Μασκ για την υπογεννητικότητα - «Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση»

Ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X (πρώην twitter), παρέθεσε ένα άρθρο που μιλά για την υπογεννητικότητα, στο οποίο φωτογραφίζει κυρίως τη χώρα μας.

Το άρθρο, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης, με τίτλο «Πληθυσμιακή κατάρρευση στην Ελλάδα», και εμφανίζει τη χώρα μας ως την πρώτη χώρα που θα υποστεί «πληθυσμιακή κατάρρευση», αποδίδοντας το σε ξαφνικούς θανάτους και ρεκόρ υπογονιμότητας.

«Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρόμβοι αίματος και οι καρκίνοι ταχείας εμφάνισης σε κατά τα άλλα υγιείς νέους ανθρώπους έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους άνδρες και γυναίκες έχουν προκαλέσει την πτώση του ποσοστού γεννήσεων στο πάτωμα, καταγράφοντας τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Η προοπτική της πληθυσμιακής κατάρρευσης στην Ελλάδα αποτελεί “ωρολογιακή βόμβα” και “εθνική απειλή” σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει το άρθρο που δημοσίευσε ο Έλον Μασκ στην ανάρτησή του.

