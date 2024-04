Εξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες από την επίθεση στο Σίδνεϊ - Νεκρός και ο δράστης, μαχαίρωσε μωρό 9 μηνών (video)

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας από την επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών.

Συνολικά οι νεκροί είναι 7, καθώς και ο δράστης έπεσε νεκρός καθώς τον πυροβόλησε αστυνομικός. Σε συνέντευξη τύπου της αστυνομίας οβοηθός διοικητή Anthony Cooke επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός.

«Μια αστυνομικός αντιμετώπισε τον δράστη που είχε μετακινηθεί στον πέμπτο όροφο. Περπατούσε γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει και εκείνος γύρισε την κοίταξε και σήκωσε το μαχαίρι. Εκείνη πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο και το άτομο αυτό (σ.σ. ο δράστης) είναι πλέον νεκρό».

Και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πέντε νεκροί, πέραν του δράστη. Αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Anthony Cooke δήλωσε ακόμη ότι «από τις προκαταρκτικές έρευνες, φαίνεται ότι αυτό το άτομο έδρασε μόνο του» και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απειλή-κίνδυνος.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει σαφές κίνητρο του δράστη που σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, μεταξύ των οποίων ένα μωρό. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο, έφυγε από αυτό και στη συνέχεια επέστρεψε, οπότε και άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους. Δεν έχει αποσαφηνιστεί η ιδεολογία ή το κίνητρο.

«Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο στη σκηνή του εγκλήματος που να υποδεικνύει κάποιο κίνητρο ή κάποια ιδεολογία», είπε ο αστυνομικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η αστυνομία αποκλείει την τρομοκρατία, ο Cooke είπε: «Δεν αποκλείουμε τίποτα».

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει γυναίκα αστυνομικός να έχει πυροβολήσει τον δράστη.

Στα social media ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο με τον δράστη να κρατάει μαχαίρι και έναν πολίτη να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται μέσα στο εμπορικό κέντρο και οι πολίτες να τρέχουν έντρομοι να κρυφτούν προκειμένου να γλιτώσουν.

