Συναγερμός στο Σίδνεϊ: Eπίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - Πληροφορίες για τουλάχιστον για έναν νεκρό

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ μετά από επίθεση με μαχαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αστυνομία της NSW δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτοπτών μαρτύρων πως τέσσερα άτομα έχουν μαχαιρωθεί.

Incident at Bondi Junction Westfield.

Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.

People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk

— Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024