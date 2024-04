Ακόμη 340 συλλήψεις στην Τουρκία στις διαδηλώσεις υπέρ του υποψήφιου δημάρχου του φιλοκουρδικού κόμματος για την πόλη Βαν

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν 340 άτομα ανά την επικράτεια για τη συμμετοχή τους στις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα μετά την ακύρωση της εκλογής του υποψηφίου δημάρχου του φιλοκουρδικού κόμματος DEM στην πόλη Βαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Τις συλλήψεις ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα αστυνομικές επιχειρήσεις σε 14 πόλεις της νοτιοανατολικής, νότιας και δυτικής Τουρκίας. Χτες ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών είχε ανακοινώσει άλλες 89 συλλήψεις για τον ίδιο λόγο.

The pro-Kurdish DEM party candidate Abdullah Zeydan was re-instated as the mayoral election winner after a tense two days for Turkey’s democracy. pic.twitter.com/62qrWXETwm

Tens of thousands celebrate in Van, Turkey after protests end an ‘electoral coup’ attempt

Χτες, Τετάρτη, η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή έκανε αποδεκτή την ένσταση του DEM και έδωσε το χρίσμα του δημάρχου Βαν στον υποψήφιο του κόμματος Αμπντουλάχ Ζεϊντάν.

Ωστόσο, η απόφαση είναι προσωρινή και θα επανεξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, σχετικά με το αν επανέκτησε τα πολιτικά του δικαιώματα έπειτα από καταδίκητου με την κατηγορία της προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και συγκεκριμένα του ΡΚΚ.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοσοτό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων.

Breaking News🚨

Turkey supreme court decided to give the mayor of Wane (Wan) back to Dem Party following the protests

Congratulations to the resistance of our nation.

We are strong and proud nation🦅 pic.twitter.com/HDYhDJbRY3

— Dr.Rebin Zandi-د.ڕێبین زەندی☀️ (@DrRebin93) April 3, 2024