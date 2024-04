Σοκαριστικά βίντεο από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Ο ισχυρότερος τα τελευταία 25 έτη

Στους τέσσερις έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών μέχρι στιγμής, από τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Ταϊβάν στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN, ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ, όπως εκτιμά το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) – 7,7 R σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας – που σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια της πόλης Χουαλιέν και σε βάθος 34,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια στην περιοχή. Ακολούθησαν αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί με δονήσεις που έγιναν αισθητές σε όλο το νησί.

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος που πλήττει την Ταϊβάν από το 1999, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εκείνος ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών έπληξε 93 μίλια (150 χιλιόμετρα) νότια της Ταϊβάν, σκοτώνοντας 2.400 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10.000.

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τον σεισμό. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κομητεία Χουαλιέν, με έναν πεζοπόρο μεταξύ των νεκρών. Οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα θύματα.

Αναφορές για εκτεταμένες ζημιές προέκυψαν επίσης, με ανθρώπους παγιδευμένους σε κτίρια που κατέρρευσαν στην κομητεία Χουαλιέν, χιλιάδες σπίτια που έμειναν χωρίς ρεύμα και έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο κατά μήκος της ανατολικής ακτής να έχει κλείσει για την κυκλοφορία λόγω κατολισθήσεων και καταπτώσεων βράχων, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ταϊβάν.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ταϊβάν προειδοποίησε ότι ισχυροί μετασεισμοί μεγέθους έως και 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναμένεται να σημειωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

