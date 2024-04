Χιλή: Κρατούμενη πήρε το όπλο αστυνομικού και άρχισε να πυροβολεί σε ζωντανή μετάδοση - Τρεις τραυματίες (video)

Δραματική κατάληξη είχε η επιχείρηση σύλληψης σε ζωντανή μετάδοση μιας γυναίκας σε αγορά της Χιλής τη Δευτέρα, όταν εκείνη αφού κατάφερε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nacion, από τα πυρά της γυναίκας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο γόνατο, ένας εικονολήπτης και άλλο ένα άτομο.

Πιο σοβαρά τραυματίστηκε ο εικονολήπτης από την εκπομπή Contigo en la Mañana, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται στην αγορά, πυροβόλησε τέσσερις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε τσακωθεί με αστυνομικούς.

Δείτε το βίντεο:

🇨🇱 #Chile: A woman snatched gun from a police guard in the middle of a police procedure and began shooting, leaving two injured, a cameraman who was at the scene and a guard. pic.twitter.com/43qaNB3RuO

— 𝗡 𝗢 𝗜 𝗦 𝗘 ⚡ A L E R T S (@NoiseAlerts) April 1, 2024