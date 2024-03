Έληξε η ομηρία σε καφέ μπαρ στην ολλανδική πόλη Έντε - Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του δράστη

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε σήμερα στην πόλη Έντε στην ανατολική Ολλανδία με την αστυνομία να συλλαμβάνει έναν άνδρα που φορούσε μπαλακλάβα όταν εξήλθε από το μπαρ όπου κρατούσε ανθρώπους.

«Απελευθερώθηκε και ο τελευταίος όμηρος. Ένας άνθρωπος συνελήφθη. Δεν μπορούμε επί του παρόντος να ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η αστυνομία.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν επί τόπου είπαν ότι ένας άνδρας βγήκε με ψηλά τα χέρια από το μπαρ οπότε και συνελήφθη και οδηγήθηκε σε όχημα της αστυνομίας.

H στιγμή της σύλληψης:

BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police

Τρεις από τους ομήρους είχαν αφεθεί ελεύθεροι νωρίτερα, γύρω στις 11.30 το πρωί (τοπική ώρα).

Δείτε σε βίντεο της στιγμή της απευθέρωσης των τριών ομήρων:

#BREAKING #Netherlands JUST IN: Three hostages held in a café in Ede, Netherlands, have been released, but the incident is not over, police say. pic.twitter.com/ugOjWR1Eqt

— The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2024