Θα ξαναχτιστεί η γέφυρα Francis Scott Key που κατέρρευσε στη Βαλτιμόρη - Πόσο αναμένεται να κοστίσει

Σοκ προκάλεσε η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στο λιμάνι του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη μετά τη σύγκρουση ενός φορτηγού πλοίου στους πυλώνες της, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Οι αδιανόητες εικόνες καταστροφής από τα συντρίμμια της σιδερένιας γέφυρας κάνουν τον γύρο του κόσμου ενώ οι προσπάθειες ανεύρεσης ατόμων που έπεσαν στο νερό συνεχίζονται.

Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αμερικανικές αρχές, κατά την ενημέρωση, η γέφυρα πρόκειται να ξαναχτιστεί αλλά θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

Ερωτηθείς εάν η γέφυρα πρόκειται να ανοικοδομηθεί, ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Wes Moore είπε: «Θα το κάνουμε αυτό, και όχι απλώς θα ξαναχτιστεί, αλλά θα χτιστεί με τρόπο που θα θυμάται τους ανθρώπους που επηρέασε αυτή η τραγωδία και θα τιμά την κοινότητα που υπηρετεί».

«Θα απαιτήσει κάθε πτυχή και πτυχή της κοινωνίας», πρόσθεσε. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει «ένα χρονοδιάγραμμα» ή μια εκτίμηση κόστους, καθώς αυτή τη στιγμή κύριο μέλημά τους είναι η διάσωση ανθρωπίνων ζωών.

“We are going to rebuild in a way that remembers the people who this tragedy has impacted.”

Maryland governor Wes Moore is speaking at a press conference following a state of emergency being declared in Baltimore. https://t.co/M1ZxRAb3VW

📺 Sky 501 pic.twitter.com/VZM8YdSx6e

— Sky News (@SkyNews) March 26, 2024