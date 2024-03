Στους 137 οι νεκροί από το μακελειό στη Μόσχα - Ανάμεσά τους και τρία παιδιά

Οαπολογισμός από την επίθεση που διέπραξαν ένοπλοι στο Crocus City Hall στη Μόσχα ανήλθε σε 137 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ρώσοι ερευνητές, που ανέφεραν επίσης πως βρήκαν όπλα και πυρομαχικά στο σημείο.

«Η ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Έως αυτή τη στιγμή, τα πτώματα 137 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, βρέθηκαν στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης», επισημαίνει η Ερευνητική Επιτροπή σε ένα δελτίο τύπου.

Μέχρι τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί 62 σοροί, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι δύο τυφέκια εφόδου και μια μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών βρέθηκαν στον χώρο της επίθεσης.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 133 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, οι ύποπτοι για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Ερευνητικής Επιτροπής στη Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ημέρα εθνικού πένθους είναι σήμερα στη Ρωσία μετά το μακελειό σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, στην πιο φονική επίθεση που σημειώνεται στο ρωσικό έδαφος εδώ και δύο δεκαετίες, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Ολόκληρη η χώρα πενθεί μαζί με αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτήν την απάνθρωπη τραγωδία», μετέδωσε σήμερα το πρωί το ρωσικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24.

Αυτό πρόβαλε πλάνα από τεράστιο ψηφιακό πάνελ που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο της αίθουσας συναυλιών που δέχθηκε την επίθεση, το οποίο δείχνει ένα κερί σε μαύρο φόντο και στο οποίο αναγράφεται: «Crocus City Hall. 22/03/2024. Πενθούμε…».

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν την Παρασκευή το βράδυ στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους με αυτόματα όπλα και έριξαν εύφλεκτο υλικό προκαλώντας πυρκαγιά στον χώρο, σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές, σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 133 ανθρώπους.

Καταγγέλλοντας μια «βάρβαρη τρομοκρατική» πράξη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε χθες σε τηλεοπτικό του διάγγελμα να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτοί οι τέσσερις «αλλοδαποί πολίτες» συνελήφθησαν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η επίθεση αυτή, η οποία διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στο Κρασνογκόρσκ, στο βορειοδυτικό τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, είναι η πιο φονική που έχει διαπραχθεί στη Ρωσία εδώ και περίπου είκοσι χρόνια και η πιο αιματηρή, για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), στην Ευρώπη.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου που καταστράφηκε από τις φλόγες και κατέρρευσε εν μέρει η οροφή του συνεχίζονται και θα πάρουν μέρες, σύμφωνα με τις αρχές, γεγονός που προκαλεί φόβους για βαρύτερο απολογισμό.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο η Ρωσία πολεμάει στη Συρία και το οποίο δραστηριοποιείται επίσης στον ρωσικό Καύκασο, έχει διαπράξει και άλλες επιθέσεις στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Ωστόσο η τζιχαντιστική οργάνωση δεν είχε αναλάβει ποτέ εκεί την ευθύνη για μια επίθεση τέτοιου μεγέθους.

Σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram, το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωνε ήδη από την Παρασκευή το βράδυ ότι η επίθεση διαπράχθηκε από τέσσερα μέλη του και την ενέτασσε «στο πλαίσιο (…) του πολέμου που μαίνεται» κατά της οργάνωσης και «τις χώρες που πολεμούν το Ισλάμ».

Το Ισλαμικό Κράτος δημοσίευσε ένα βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, το οποίο θεωρείται αυθεντικό και στο οποίο καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Παράλληλα, δημοσίευσαν και μια φωτογραφία με τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.

The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I’ve removed those parts.

These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r

— Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024