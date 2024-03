Μακελειό στη Μόσχα: Γιατί ο ISIS έβαλε στο στόχαστρο τη Ρωσία - Πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν

Εφόσον αποδειχθεί ακριβής ο ισχυρισμός παρακλαδιού του ISIS ότι κρύβεται πίσω από το μακελειό στη Μόσχα θα προστεθεί σε μια σειρά ισλαμιστικών επιθέσεων εντός ή κατά της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.

Το 2015 ένα ρωσικό αεροσκάφος με 224 επιβαίνοντες, στην πλειονότητά τους Ρώσοι, ανατινάχθηκε πάνω από τη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο και την ευθύνη ανέλαβε ο ISIS, ο οποίος δημοσίευσε αργότερα φωτογραφία της εκρηκτικής συσκευής.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2017, βομβιστική επίθεση στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης, που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων, αποδόθηκε σε ισλαμιστές εξτρεμιστές.

Ισλαμιστές αντάρτες μάχονται εδώ και δεκαετίες κατά των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή του βορείου Καυκάσου. Πολλοί εξ’ αυτών συνέρρευσαν στη Συρία για να ενταχθούν στον ISIS, όταν συστάθηκε προ δεκαετίας η τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με ειδικούς ορισμένοι μαχητές που δρουν στη ρωσική περιοχή του βορείου Καυκάσου έχουν δηλώσει πίστη και αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος.

Αλλά το συγκεκριμένο παρακλάδι που ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στη Μόσχα, ο ISIS-K είναι το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους- Χορασάν, μια παλιά ονομασία περιοχής που περιλαμβάνει τμήματα του Ιράν, του Τουρκμενιστάν και του Αφγανιστάν.

