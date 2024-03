Επιχείρηση «Ασπίδες»: Βίντεο από τη φρεγάτα «Ύδρα» κατά τη διάρκεια αποστολής

Η φρεγάτα Ύδρα, μετά τον ανεφοδιασμό της στο λιμάνι του Τζιμπουτί, πλέει ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα, προστατεύοντας εμπορικά πλοία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες».

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον λογαριασμό της επιχείρησης «Ασπίδες» στο X (πρώην Twitter) δείχνει πώς το ελληνικό πολεμικό πλοίο παρακολουθεί από κοντά ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.

Δείτε το βίντεο:

🇬🇷HS HYDRA is providing close protection to merchant vessels in transit in Bab Al Mandeb strait. @EUNAVFORASPIDES contributes to increase maritime situational awareness and safeguard freedom of navigation along sea lines of communication in the region.@eu_eeas @NavyGr pic.twitter.com/WoZwkGUmsT

