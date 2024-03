Ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε διυλιστήριο στη Ρωσία - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Νέα ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό.

Οι επιθέσεις με drones εναντίον διυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης καυσίμων και άλλων υποδομών του τομέα της ενέργειας πολλαπλασιάστηκαν αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία, όπου συνεχίζεται σήμερα για τρίτη ημέρα η διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, στις οποίες θεωρείται βέβαιη η επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η πυρκαγιά στην περιοχή του διυλιστηρίου πετρελαίου της Σλαβιάνσκ πλέον κατασβέστηκε πλήρως», διαβεβαίωσε το γενικό αρχηγείο επιχειρήσεων της περιφέρειας Κρασναντάρ.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar region, last night.

A fire broke out at the refinery after the attack. According to the operative headquarters, it has already been extinguished. pic.twitter.com/F3YAUCQETN

