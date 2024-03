Στη Γάζα το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας - Δείτε βίντεο

Το πρώτο πλοίο με μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που απέπλευσε από την Κύπρο άρχισε να ξεφορτώνει στη Γάζα το φορτίο των 200 τόνων τροφίμων που μετέφερε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Open Arms που είναι αρμόδια για την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που συνδέεται τώρα με την προσωρινή προβλήτα» που χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, αφού ρυμουλκήθηκε από την Κύπρο από πλοίο άλλης ΜΚΟ, είπε η Λίντα Ροθ.

