Σάλος με τον Μπάιντεν που μιλούσε για την εκεχειρία στη Γάζα τρώγοντας παγωτό χωνάκι (video)

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν με τον περίεργο και κατά πολλούς παντελώς ανάρμοστο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να μιλήσει για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έτρωγε ανέμελος… παγωτό χωνάκι με γεύση μέντα, την ώρα που έκανε δηλώσεις για το ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με αμερικανικά ΜΜΕ να σχολιάζουν δηκτικά πως ούτε ο Μπάιντεν ούτε το επιτελείο των επικοινωνιολόγων του εκτίμησαν πόσο κακό θα έκανε αυτό το θέαμα στο προφίλ του πλανητάρχη.

President Biden said he hopes a cease-fire between Israel and Hamas can take effect by early next week.

Biden commented on the negotiations in New York after taping an appearance on NBC’s “Late Night With Seth Meyers.” pic.twitter.com/lPydb0HDqs

— The Associated Press (@AP) February 27, 2024