Δικηγορική εταιρεία στο Λονδίνο απέλυσε καθαρίστρια επειδή έφαγε ένα "ξεχασμένο" σάντουιτς αξίας 1,9 δολαρίων

Μια καθαρίστρια σε κορυφαία δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου υπέβαλε μήνυση καθώς απολύθηκε επειδή έφαγε ένα σάντουιτς με τόνο που βρήκε ξεχασμένο σε μια αίθουσα συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα RollOnFriday, η καθαρίστρια Γκαμπριέλα Ροντρίγκεζ απολύθηκε από την υπηρεσία καθαρισμού που εργαζόταν, την ιδιωτική εταιρεία Total Clean, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2023.

Η Ροντρίγκεζ, ανύπαντρη μητέρα από το Εκουαδόρ, φέρεται να απολύθηκε όταν η νομική εταιρεία Devonshires Solicitors παραπονέθηκε στην εταιρεία που εργαζόταν η Ροντρίγκεζ ότι είχε φάει ένα σάντουιτς με τόνο αξίας 1,90 δολαρίων.

Το εν λόγω σάντουιτς είχε μείνει μετά από μια σύσκεψη στην εταιρεία που έχει στο δυναμικό της 235 δικηγόρους και επρόκειτο να πεταχτεί.

Εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι δεν υπέβαλε «επίσημη καταγγελία» κατά της Ροντρίγκεζ, επιμένοντας ότι «δεν ζήτησε να ληφθούν μέτρα εναντίον της».

«Η Total Clean έκανε τη δική της έρευνα και η απόφαση για την απόλυση της Γκαμπριέλα ελήφθη χωρίς καμία απολύτως προτροπή ή επιρροή από την Devonshires» πρόσθεσε εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας.

