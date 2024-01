Έρευνα για κατασκοπεία από Λετονή ευρωβουλευτή - Για «κυνήγι μαγισσών» μιλά το Κρεμλίνο

Έρευνα ξεκινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος μιας Λετονής ευρωβουλευτή έπειτα από δημοσιεύματα περί κατασκοπείας της υπέρ της Μόσχας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος της Λετονής ευρωβουλευτή Τατιάνα Ζντάνοκ, η οποία με βάση ένα δημοσίευμα διεξήγαγε δραστηριότητες κατασκοπείας προς όφελος της Μόσχας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ερευνητικό ιστότοπο The Insider (με έδρα τη Λετονία), η Ζντάνοκ, ανεξάρτητη ευρωβουλευτής στην Ευρωβουλή από το 2004, ξεκίνησε να συνεργάζεται τον επόμενο χρόνο με τη ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Η πολιτικός «υπερασπιζόταν ανοιχτά» τις θέσεις της Μόσχας, υποστηρίζει το The Insider σε ένα μακροσκελές άρθρο, στο οποίο δημοσιεύει ανταλλαγές email μεταξύ Ζντάνοκ και Ρώσων πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένων «σαφών και λεπτομερών αναφορών για το έργο της, ως ευρωβουλευτής».

⚡️ Latvian member of European Parliament accused of spying officially under investigation.

Tatjana Zdanoka, a long-serving member of the European Parliament from Latvia, is under investigation within the parliament, a spokesperson said on Jan. 30.https://t.co/Ny5NX0rH49

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2024