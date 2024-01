Politico: Πώς η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζει το εμπόριο νωπών τροφίμων - Κίνδυνοι και για την Ελλάδα

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα διαταράσσουν τις μεταφορές ευπαθών προϊόντων, με τους εξαγωγείς στη νότια Ευρώπη να πλήττονται περισσότερο, επισημαίνει σε ένα ανησυχητικό δημοσίευμα το Politico.

Όταν οι πύραυλοι των Χούθι άρχισαν να στοχεύουν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβήθηκαν ότι θα είχε αντίκτυπο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Γηραιάς ηπείρου. Ωστόσο, τρεις μήνες μετά, είναι τα νωπά τρόφιμα που δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα, με τις επιχειρήσεις να προειδοποιούν για αυξανόμενη ζημία στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους μέσω του στενού Μπάμπ ελ-Μαντέμπ και επέλεξαν δρομολόγια γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας καθυστερήσεις έως και τριών εβδομάδων στις μεταφορές από και προς την Ευρώπη. Εκτός από τον πενταπλασιασμό του κόστους των εμπορευματοκιβωτίων, «αυτό σημαίνει ότι τα φρέσκα προϊόντα είναι πιο πιθανό να σαπίσουν καθ’ οδόν», σημειώνεται.

«Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος», δήλωσε στο Politico ο Mάρκο Φοργκιόνε, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου, αναφερόμενος σε μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων πέραν των φρούτων και των λαχανικών.

Από το κρέας και τα δημητριακά μέχρι το τσάι και τον καφέ, αν η διαταραχή συνεχιστεί, θα «διαλύσει την ευρύτερη οικονομία των τροφίμων», υποστήριξε. Η μεταποίηση είναι ένας άλλος αδύναμος κρίκος, με τις διαταραγμένες παραδόσεις φοινικέλαιου να επιβραδύνουν την προετοιμασία τροφίμων υψηλότερης αξίας.

