Γεραπετρίτης από Αρμενία: «Ζήτημα αρχής να παρέχουμε αλληλεγγύη σε οποιονδήποτε είναι αμυνόμενος»

«Με την Αρμενία, η Ελλάδα έχει ιστορικούς δεσμούς, δεσμούς που ανατρέχουν σε αιώνες, είναι μια φίλη χώρα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο Ερεβάν.

«Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της διαχρονικής φιλίας, μεριμνά πάντοτε, ώστε να παρέχει την αναγκαία αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Αρμενία», σημείωσε.

«Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή κατά την οποία η εδαφική ακεραιότητα είναι υπό σοβαρή πίεση εξαιτίας των γεγονότων στον Νότιο Καύκασο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και ως συμβολισμός, αλλά και ως παροχή καλών υπηρεσιών εκ μέρους της Ελλάδας προς την Αρμενία, να βοηθήσουμε τη φίλη και σύμμαχο χώρα σε όλα τα διεθνή fora», επισήμανε και προσέθεσε: «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, η οποία θα είναι δίκαιη και βιώσιμη, θα απηχεί τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εδαφική ακεραιότητα, για το απαραβίαστο των συνόρων και για την αποφυγή οποιασδήποτε εχθροπαθούς πράξης».

«Για την ελληνική κυβέρνηση, για την ελληνική Πολιτεία, είναι ζήτημα αρχής να παρέχει αλληλεγγύη σε οποιονδήποτε είναι αμυνόμενος, σε οποιονδήποτε θίγεται από επιθετικότητα οποιασδήποτε μορφής», υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

