Εκτεταμένα μπλακ άουτ και προβλήματα στις πτήσεις στην Ευρώπη από το κύμα ψύχους

Το κύμα ψύχους που πάγωσε τις σκανδιναβικές χώρες τις τελευταίες ημέρες πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας μεταξύ άλλων διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις στην Πολωνία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας, που κάνει ήδη λόγο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στους -23 βαθμούς Κελσίου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξέπεμψε συναγερμό για ψύχος για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει μεγαλύτερη βουτιά αυτήν την εβδομάδα.

Extreme cold swept through Sweden, while parts of France, Germany and the UK were inundated following Storm Henk, the latest in a series of Atlantic storms to hit Europe https://t.co/Yh3CdGYHGG pic.twitter.com/mWO8c0DZLj

— Reuters (@Reuters) January 4, 2024