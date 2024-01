Αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό B-1B συνετρίβη στη Νότια Ντακότα - Σώο το πλήρωμα

Αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό B-1Β Lancer κατέπεσε και συνετρίβη κατά την διαδικασία της προσγείωσης στην Αεροπορική Βάση Ellsworth, στη Νότια Ντακότα, όπου και έδρευε.

Tο περιστατικό συνέβη ενώ το τετρακινητήριο βομβαρδιστικό επιχειρούσε να προσγειωθεί με άσχημες καιρικές συνθήκες και χαμηλή νέφωση, επιστρέφοντας από εκπαιδευτική αποστολή.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος χρησιμοποίησαν με επιτυχία τα εκτινασσόμενα καθίσματά τους.

ALERT A B-1B Lancer has crashed during a training mission at Ellsworth Air Force Base https://t.co/4D6yw1ZD1a

