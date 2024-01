Στους 55 οι νεκροί από τον σεισμό 7,6R στην Ιαπωνία - Γιατί άντεξαν τα κτήρια ενώ στην Τουρκία σκοτώθηκαν 54.000 άτομα

Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια που άφησε στο πέρασμά του ο σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία προκειμένου να βρουν ζωντανούς στα ερείπια. Την ίδια ώρα ο τραγικός απολογισμός έχει ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών στους 55.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Fumio Kishida, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν εγκλωβιστεί σε έναν “αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο” για τη διάσωση επιζώντων.

Την Τρίτη, ο κ. Κισίντα δήλωσε επίσης ότι περίπου 3.000 διασώστες προσπαθούσαν να φτάσουν σε τμήματα της χερσονήσου Νότο. Οι έρευνες ελικοπτέρων έδειξαν πολλές πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Η πόλη Wajima, στο βόρειο άκρο του Noto, έχει αποκοπεί από χερσαίες οδούς.

Ο ιαπωνικός στρατός μοιράζει προμήθειες, όπως τρόφιμα, νερό και κουβέρτες, για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι 57.360 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν. Δεκάδες χιλιάδες γεύματα παραδίδονται σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης. Ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας Γιοσιμάσα Χαγιάσι προειδοποίησε τον κόσμο να “είναι σε επιφυλακή” για περισσότερους σεισμούς “έντασης έως και 7” την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο νομός Ισικάουα επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες στις 16:00 ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας). Οι περισσότερες είχαν μέγεθος μεγαλύτερο από τους 3,0 βαθμούς, κατά την ίδια υπηρεσία.

Πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται το πρωί στην Ουατζίμα, μικρή, ιστορική πόλη, διάσημη για τα χειροποίητα σκεύη και είδη τέχνης από ξύλο με επικάλυψη από λάκα.

Η πυροσβεστική αδυνατεί να αντεπεξέλθει, δήλωσε αξιωματούχος. Βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολλές» πυρκαγιές και οι κλήσεις για βοήθεια και οι πληροφορίες για ζημιές δεν σταματούν να αυξάνονται, πρόσθεσε.

Πολυώροφη βιοτεχνία όπου κατασκευάζονται διάφορα είδη από λάκα κατέρρευσε, πρόσθεσε.

Από τον αέρα είναι ορατές εκτεταμένες καταστροφές, από μεγάλη πυρκαγιά στην Ουατζίμα ως αλιευτικά βυθισμένα ή προσαραγμένα στη Σούζου, άλλο λιμένα στη χερσόνησο Νότο. Πάνω από 32.700 οικιακοί πελάτες δεν είχαν ακόμη ρεύμα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τοπικό πάροχο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χθες, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Περίπου 1.000 μέλη του στρατού της Ιαπωνίας, πάνω από 2.000 πυροσβέστες και περίπου 630 αστυνομικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κισίντα.

Από την πλευρά, του ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να προσφέρουν κάθε βοήθεια που χρειάζεται ο ιαπωνικός λαός», θυμίζοντας πως Ουάσιγκτον και Τόκιο είναι «στενοί σύμμαχοι». «Αλληλεγγύη στην Ιαπωνία, που θα χρειαστεί να υπερβεί τις συνέπειες ισχυρών σεισμών. Μοιραζόμαστε την τεράστια οδύνη των οικογενειών των θυμάτων», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως το Παρίσι επίσης προτίθεται να βοηθήσει.

«Είμαι στην περιφέρεια Ματσουνάμι στη Νότο. Βρισκόμαστε σε φρικτή κατάσταση. Σας παρακαλώ, ελάτε να μας βοηθήσετε. Η πόλη μου βρίσκεται σε φρικτή κατάσταση», ανέφερε κάτοικος σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο X, στο οποίο διακρίνονται παλιά κτίσματα, φτιαγμένα κυρίως από ξύλο, που κατέρρευσαν.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση έδειχναν ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους να στέκονται μέσα στο κρύο, κάποιους κουκουλωμένους με χοντρές κουβέρτες, άλλους με παιδιά στην αγκαλιά.

Εξαιτίας της καταστροφής, οι παραδοσιακοί πρωτοχρονιάτικοι χαιρετισμοί από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την οικογένειά του —κανονικά θα γίνονταν σήμερα στο Τόκιο— αναβλήθηκαν.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, στις 6 Φεβρουαρίου, ένας ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, ισοπέδωσε το Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 54.000 νεκρούς και 107.204 τραυματίες.

Την πρωτοχρονιά του 2024, ένας παρόμοιος σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, χτύπησε τη δυτική Ιαπωνία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, είναι 55 νεκροί και μερικές δεκάδες τραυματίες. Γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, βρίσκεται στον συνδυασμό της κουλτούρας πειθαρχίας και πρόληψης, με τη χρήση καινοτόμας υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Η Ιαπωνία, λένε πολλοί, ζει στο μέλλον. Και, στην αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών, αυτό είναι σχεδόν αυταπόδεικτο.

Εν αρχή ην τα κτίρια: Ενώ στο Καχραμανμαράς στα ερείπια των 345.000 διαμερισμάτων (12.141 κτίρια) που καταστράφηκαν ολοσχερώς και των 4 εκατομμυρίων κτιρίων που επηρεάστηκαν, ξεχείλιζε η οργή για τις παρατυπίες των κατασκευαστών, στην Ιαπωνία, τα κτίρια στέκονται όρθια καθώς είναι πραγματικά αντισεισμικά. Είναι ζήτημα παράδοσης. Ακόμα και τα αρχαία, ξύλινα κτίρια, είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να ταλαντώνονται και να μην καταρρέουν σε περίπτωση σεισμού. Λογικό είναι λοιπόν τα σύγχρονα -πολύ δε περισσότερο οι ουρανοξύστες- να χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας ώστε να προστατεύουν τους ενοίκους τους από τον Εγκέλαδο. Είναι φτιαγμένα να μετακινούνται οριζόντια για να απορροφούν τη σεισμική ενέργεια, να λυγίζουν, πατάνε επάνω σε ειδικές κατασκευές, κουνιούνται, όμως δεν καταρρέουν. Στη χώρα αυτή, η αντισεισμική προστασία έχει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και σε δεύτερη την προστασία των -σε κάθε περίπτωση πολύ υψηλών προδιαγραφών- υποδομών.

Ας αφήσουμε για λίγο τα αντισεισμικά κτίρια. Στην Ιαπωνία, όπου βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κατέθεσε την εμπειρία του, βάσει της οποίας ένα λεπτό πριν τον σεισμό, όλα τα κινητά δέχτηκαν επίσημη προειδοποίηση γι’ αυτό που ερχόταν. “Μοναδική εμπειρία”, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος και δεν έχει άδικο. Η ιαπωνική κυβέρνηση ξόδεψε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να δημιουργήσει το πιο διάσημο σύστημα έγκαιρης σεισμικής προειδοποίησης του πλανήτη, το “Κινκιού Τζισίν Σοκουχό”, που στα ελληνικά μεταφράζεται “Πρόωρη Προειδοποίηση Σεισμού”.

Το σύστημα αυτό, χρησιμοποιεί 4.235 σεισμόμετρα σε όλη τη χώρα και, όταν δύο από αυτά καταγράφουν δραστηριότητα στα βάθη της γης, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα το οποίο αποστέλλει -όπως το δικό μας 112- προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά και ειδοποιεί τις Αρχές, τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς εάν αναμένεται ισχυρός σεισμός (πάνω από 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ). Μέχρι και 80 δευτερόλεπτα πριν από την εκδήλωση σεισμού μπορεί να προειδοποιήσει το σύστημα, με το στόχο του να είναι να μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκκενώσουν επικίνδυνες περιοχές και να βρουν καταφύγιο για να γλιτώσουν από την επερχόμενη δόνηση. Με τον ίδιο τρόπο -περίπου- λειτουργεί και το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με τα Σινκάνσεν, τα τρένα υψηλών ταχυτήτων, ενεργοποιώντας τα φρένα έκτακτης ανάγκης λίγα δευτερόλεπτα πριν τα πιο βίαια κύματα του σεισμού φτάσουν στην επιφάνεια. Έτσι, αποτρέπονται εκτροχιασμοί και τραυματισμοί -και το κυριότερο- θάνατοι επιβατών.

Είναι επίσης συνδεδεμένο με τα πιο ψηλά και τα πιο σύγχρονα κτίρια τα οποία αυτόματα διακόπτουν την παροχή φυσικού αερίου για να αποτρέψουν πυρκαγιές, θέτουν τα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης σε ύψιστη ετοιμότητα, ανάβουν τον φωτισμό έκτακτης ανάγκης για να οδηγήσουν τους ενοίκους σε ασφαλή σημεία ή την έξοδο στη διάρκεια σεισμού.

Κτίρια με… αμορτισέρ και ρόδες

Επιστρέφοντας στο κτιριακό κομμάτι, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Τόκιο, στην ιαπωνική πρωτεύουσα το 87% των κτιρίων πληροί τα τελευταία αντισεισμικά στάνταρ. Ειδικά οι ουρανοξύστες, χτίζονται με τη συνδρομή εκατοντάδων -χωρίς υπερβολή- επιστημόνων, ώστε να αντέχουν και στις πιο ισχυρές δονήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν πολύ σκληρό αντισεισμικό κανονισμό για τους κατασκευαστές κτιρίων, ο οποίος διαρκώς γίνεται σκληρότερος και τους υποχρεώνει να χρησιμοποιούν ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει στην αντισεισμική προστασία.

