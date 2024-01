Ιαπωνία: Γιατί συνέβη το δυστύχημα με τη σύγκρουση αεροσκαφών - Γάλλοι εμπειρογνώμονες στο Τόκιο ψάχνουν απαντήσεις

Απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Τόκιο από τη σύγκρουση ενός Airbus της Japan Airlines με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής με 5 νεκρούς, αναζητούν Γάλλοι εμπειρογνώμονες.

Η ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται αύριο στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα.

Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους. Τα Α350 κατασκευάζονται στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Japan Airlines έχει στον στόλο της 16 αεροπλάνα του ευρωπαϊκού ομίλου.

Το Airbus Α350 της ιαπωνικής εταιρείας συγκρούστηκε, κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Χανέντα, με ένα Bombardier Dash 8 της ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του Airbus πρόλαβαν να το εκκενώσουν, μολονότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο αεροπλάνο της Japan Airlines, το οποίο και κάηκε ολοσχερώς. Μάλιστα, στο βίντεο που ακολουθεί, φαίνεται η στιγμή που το αεροπλάνο κόβεται στα δύο.

Σε βίντεο που μεταδίδει το Sky News, αποτυπώνεται η στιγμή που οι έντρομοι επιβάτες γλιστράνε από την φουσκωτή τσουλήθρα και τρέχουν να απομακρυνθούν.

Ο 17χρονος Σουηδός Άντον Ντέιμπε, ο οποίος ήταν επιβάτης στο αεροπλάνο της Japan Airlines, και ταξίδευε με τους γονείς του και την αδερφή του, περιέγραψε τι συνέβη.

«Όλη καμπίνα γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά» ανέφερε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet. «Πέσαμε κάτω στο πάτωμα. Στη συνέχεια, άνοιξαν οι πόρτες έκτακτης ανάγκης και τρέξαμε να βγούμε. Ο καπνός στην καμπίνα ήταν σαν να ήμασταν στην κόλαση. Ήταν μια κόλαση. Δεν είχαμε ιδέα που πηγαίναμε και έτσι τρέχαμε έξω στα χωράφια. Ήταν χάος».

«Ο τρόπος με τον οποίο έβγαλαν όλους αυτούς τους επιβάτες από το αεροπλάνο είναι σχεδόν απίστευτος» δήλωσε ο πρώην πιλότος Ρότζερ Γουάιτφιλντ στο Sky News.

Οι εικόνες δείχνουν καπνό να βγαίνει από μία από τις πίσω πόρτες, πράγμα που σημαίνει ότι η ορατότητα στο αεροπλάνο «πρέπει να ήταν μηδενική». «Για το πλήρωμα που κατάφερε να βγάλει όλους τους επιβάτες είναι θαύμα» τόνισε.

