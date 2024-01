Δεκάδες μετασεισμοί μετά τα 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Εγκλωβισμένοι, τσουνάμι, σχισμένοι δρόμοι (video)

Ισχυρότατος σεισμός, προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: Μία μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, μία άλλη μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, και στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί περισσότερες από 40 δονήσεις.

Το τσουνάμι χτύπησε ήδη τις ακτές της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ της Ιαπωνίας, μπορεί να προκαλέσει κύματα έως και 5 μέτρων.

Τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου έπληξε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Σύμφωνα με τον Guardian, έξι άνθρωποι φέρονται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών που κατέρρευσαν στη χερσόνησο Noto, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν και μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Πιο ισχυροί σεισμοί στην περιοχή, όπου σεισμική δραστηριότητα συγκεντρωνόταν για περισσότερα από τρία χρόνια, μπορεί να σημειωθούν τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος της JMA Τοσιχίρο Σιμογιάμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές.

«Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

«Τρέξτε!», μια προειδοποίηση σε έντονο κίτρινο χρώμα στις τηλεοπτικές οθόνες συνιστούσε στους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές της ακτής να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ δείχνουν ένα κτίριο να πέφτει σε ένα σύννεφο σκόνης στην παραλιακή πόλη Σούζου και ένα τεράστιο ρήγμα σε δρόμο στην Ουατζίμα όπου πανικοβλημένοι γονείς σφίγγουν πάνω τους τα παιδιά τους. Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα.

