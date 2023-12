Guardian: Οι Ευρωπαίοι είναι ανοιχτοί στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σύμφωνα με έρευνα - Τι λένε για την Τουρκία

Οι Ευρωπαίοι είναι ανοιχτοί στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, σύμφωνα με έρευνα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη, ενώ τοποθετήθηκαν και για την Τουρκία.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ευρωπαίοι είναι γενικά ανοιχτοί στην ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, παρά το κόστος και τους κινδύνους, αλλά στην καλύτερη περίπτωση είναι χλιαροί ως προς την προοπτική διεύρυνσης του μπλοκ με την ένταξη της Γεωργίας και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε τον περασμένο μήνα την έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οι 27 αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν την πρόταση σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, αν και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αντιτίθεται στην έναρξη διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

Η διεύρυνση, η οποία βρισκόταν επί μακρόν σε δεύτερη μοίρα, έχει καταστεί επείγουσα προτεραιότητα της ΕΕ από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Η Κομισιόν υποστήριξε επίσης τον Νοέμβριο τις συνομιλίες εισόδου με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μόλις το Σαράγεβο είναι έτοιμο και συνέστησε να δοθεί στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «καταστροφικό» για το Κίεβο και την ΕΕ εάν η σύνοδος κορυφής δεν υποστήριζε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. «Δεν μπορώ να φανταστώ… Δεν θέλω καν να μιλήσω για τις συνέπειες», δήλωσε ο Κουλέμπα.

📊 According to The Guardian, the poll revealed that the highest support for Ukraine’s accession to the EU is observed in 🇩🇰 #Denmark – 50% and 🇵🇱#Poland – 47%.

🇦🇹#Austria was 52% opposed.

🇩🇪#Germany – 37% for, 39% against.

🇫🇷#France – 29% for, 35% against. pic.twitter.com/Um0PtDYbHz

