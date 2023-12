Ισραηλινά βίντεο δείχνουν τρομοκράτες της Χαμάς να παραδίνονται γυμνοί και καθισμένοι στο δρόμο

Συνεχίζονται τα χτυπήματα κατά της Χαμάς, με τον IDF να έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα σε βάρος της ισλαμιστικής οργάνωσης. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις ένα βίντεο, στο οποίο εικονίζονται δεκάδες Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αιχμάλωτοι φαίνονται καθισμένοι οκλαδόν στο έδαφος, γυμνοί μόνο με τα εσώρουχα και τα χεριά ψηλά πίσω από το κεφάλι τους. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για άνδρες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, οι οποίοι παραδόθηκαν βγαίνοντας από τούνελ. Στα social media πάντως υπάρχουν και αντιδράσεις, που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλούς πολίτες.

Israeli media reporting arrests of suspected Hamas and Islamic Jihad members in the Gaza Strip. pic.twitter.com/kHYCPYNaGq

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν από την 27η Οκτωβρίου χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους σε όλο τον θύλακα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Over a 100 terrorists have crawled out of the tunnels. pic.twitter.com/SjJTCuPZ4T

— Mossad Commentary (@MOSSADil) December 7, 2023