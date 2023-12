Ο Μαδούρο προχωρά στην προσάρτηση της μισής Γουιάνας για το πετρέλαιο

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι θα προχωρήσει με τα σχέδιά του να καταλάβει το Εσεκίμπο, την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή που ανήκει στη γειτονική Γουιάνα.

Διέταξε μάλιστα, όπως αναφέρει το BBC, την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να εκδώσει άδειες εξόρυξης στην περιοχή ενώ και πρότεινε στην Εθνοσυνέλευση να ψηφίσει νομοσχέδιο που καθιστά την περιοχή τμήμα της Βενεζουέλας.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας ενέκριναν την Κυριακή σε δημοψήφισμα και με ποσοστό άνω του 95% τη διεκδίκηση δικαιωμάτων επί του Εσεκουίμπο, αυξάνοντας τις εντάσεις. Αν και ψήφισε μόλις το 10% του εκλογικού σώματος, η διεκδίκηση του Εσεκίμπο έχει ευρεία υποστήριξη στη χώρα.

Venezuelan President Nicolas Maduro claims disputed region in Guyana is now part of Venezuela, authorizes oil exploration

