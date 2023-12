Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 7,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (7,6 Ρίχτερ σύμφωνα αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής USGS), συγκλόνισε σήμερα το νησί Μιντανάο, στις νοτιοανατολικές Φιλιππίνες, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος την περιοχή να σαρώσει «καταστροφικό τσουνάμι».

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού δήλωσε ότι με βάση το μέγεθος και την τοποθεσία του σεισμού των 7,5 Ρίχτερ που χτύπησε νωρίτερα τις Φιλιππίνες, αναμένεται ότι τσουνάμι θα πλήξει παραλιακές περιοχές στις νότιες Φιλιππίνες, της Ινδονησίας, του Παλάου και της Μαλαισίας.

«Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Teresito Bacolcol, ο διευθυντής του Phivolcs, δήλωσε στο Associated Press ότι η υπηρεσία του είχε συμβουλεύσει τους κατοίκους κατά μήκος των νότιων επαρχιών Surigao del Sur και Davao Oriental να απομακρυνθούν αμέσως σε υψηλότερα εδάφη ή να μετακινηθούν πιο μέσα στην ενδοχώρα.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών που βρίσκονται σε λιμάνια, εκβολές ποταμών ή ρηχά παράκτια ύδατα στα ανοικτά των δύο επαρχιών θα πρέπει να ασφαλίσουν τα σκάφη τους και να απομακρυνθούν από την προκυμαία, ανέφερε ο οργανισμός στην προειδοποίηση για τσουνάμι. Τα σκάφη που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα θα πρέπει να παραμείνουν στα ανοιχτά, σε βαθιά νερά μέχρι να λάβουν νεότερη ενημέρωση, ανέφερε.

Με βάση το μέγεθος του σεισμού, ο Bacolcol είπε ότι ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου μπορεί να χτυπήσει παράκτιες περιοχές, αλλά το κύμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερο σε κλειστούς όρμους και κόλπους.

Σεισμοί σημειώνονται καθημερινά στις Φιλιππίνες, καθώς το αρχιπέλαγος βρίσκεται στο «δαχτυλίδη της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκτείνεται από την Ιαπωνία και τη νοτιοανατολική Ασία έως τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Οι περισσότεροι σεισμοί είναι πολύ μικροί για να γίνονται αισθητοί από τους ανθρώπους.

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε ήδη την περιοχή του νησιού Μιντανάο στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων.

Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το USGS.



Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών και πολλοί άλλοι μικρότεροι σεισμοί.

