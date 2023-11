«Καψόνι» του Κατάρ στον Γερμανό Πρόεδρο - Τον άφησαν να περιμένει μισή ώρα στην πόρτα του αεροπλάνου

Στο… περίμενε στην πόρτα του αεροσκάφους της Bundeswehr για σχεδόν μισή ώρα άφησαν οι επίσημοι του Κατάρ τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ μετά την προσγείωση του Airbus A350, που τον μετέφερε στο εμιράτο.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου της Ντόχα είχαν στρώσει τα κόκκινα χαλιά για τον Σταϊνμάγερ, τιμητικό άγημα είχε πάρει τη θέση του, αλλά ούτε ένας επίσημος εκπρόσωπος του Κατάρ δεν εμφανίστηκε για να υποδεχθεί τον Γερμανό πρόεδρο, που περίμενε με σταυρωμένα χέρια στην πόρτα του αεροσκάφους και τον Γερμανό πρεσβευτή στο εμιράτο, Λόταρ Φράισλαντερ στο πλευρό του.

Τελικά έφθασε με ημίωρη καθυστέρηση ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σουλτάν μπιν Σαάντ Αλ Μουράιχι, που συνόδεψε τον Στάινμαγερ στη συνάντησή του με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

No Qatari official showed up to pick him up from the airport. pic.twitter.com/RgdGAIOO2q

German President Frank-Walter Steinmeier was left waiting 30 minutes at tarmac of Qatar airport.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για το ασυνήθιστο διπλωματικό επεισόδιο.

Μολονότι το αεροσκάφος του Στάινμαγερ έφθασε λίγο νωρίτερα του προβλεπομένου, το περιστατικό άφησε τη δημοσιογράφο της DW, Ροζαλία Ρόμανιετς, που ταξίδευε με τον Γερμανό πρόεδρο, να αναρωτιέται εάν είχε γίνει λάθος στον σχεδιασμό ή αν οι αξιωματούχοι του Κατάρ εκδήλωναν την ενόχλησή τους προς τη Γερμανία, επειδή ο Σταϊνμάγερ θα έμενε μόνον τρεις ώρες στο εμιράτο στη διάρκεια της τριήμερης περιοδείας του στην περιοχή, ενώ παρέμεινε περισσότερο διάστημα στο Ισραήλ και δύο νύχτες στο Ομάν.

German President Frank-Walter Steinmeier had an unusual wait at the airport in Qatar’s capital Doha.

He was left standing at the door of his plane for nearly 30 minutes after touching down. pic.twitter.com/kQdkeA81qa

— DW Politics (@dw_politics) November 29, 2023