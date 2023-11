Πρώην όμηροι της Χαμάς περιγράφουν: «Τρώγαμε ψωμί με ρύζι, κοιμόμασταν σε πλαστικές καρέκλες»

Τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας περιέγραψαν Ισραηλινοί που αφέθηκαν ελεύθεροι.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των οικογενειών των πρώην ομήρων Yaffa Adar και Ruthie Munder, Keren Munder και Ohad Munder Zichri -γιαγιά, μητέρα και εγγονός- μίλησαν για τη διαδικασία απελευθέρωσης και ανάρρωσής τους.

Όπως είπε η Keren Munder στον ξάδερφό της, Merav Raviv, έτρωγαν κυρίως ρύζι και ψωμί και κοιμόντουσαν σε σειρές από πλαστικές καρέκλες, ενώ όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο, χτυπούσαν την πόρτα και μερικές φορές έπρεπε να περιμένουν μιάμιση ώρα μέχρι να μπορέσουν να πάνε.

Πάντως, όλοι μίλησαν για τη μεγάλη χαρά που έζησαν με την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων.

Την ίδια ώρα, ακόμη 13 από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Χαμάς έχει παρουσιάσει στο Ισραήλ κατάλογο με τους 13 ομήρους που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, ανέφερε το Ynet.

Χθες το παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε 17 ομήρους και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει λάβει κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αν και δεν είχε διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Το Ynet μετέδωσε ότι αυτή τη φορά δεν θα χωριστούν μέλη οικογενειών, όπως συνέβη κατά τον δεύτερο γύρο απελευθερώσεων.

Μετά την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων την Παρασκευή, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά περίπου 200 ομήρους.

Χθες, δεύτερη ημέρα εκεχειρίας, 17 όμηροι -13 Ισραηλινοί και 4 Ταϊλανδοί- απελευθερώθηκαν, ανάμεσα στους οποίους και η και η 9χρονη Έμιλι Χαντ που εθεωρείτο νεκρή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους οι Ισραηλινοί αποφυλάκισαν 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους -6 γυναίκες και 33 παιδιά- που βρίσκονται ήδη στη Δυτική Όχθη.

Η 9χρονη Έμιλι Χαντ που απελευθερώθηκε χθες, θεωρούνταν νεκρή από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το απίστευτο είναι πως ο πατέρας της, Τόμας, είχε βγει στο CNN και θεωρούσε πως το παιδί του είναι νεκρό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο θάνατός της ήταν «μια ευλογία», πιστεύοντας πως θα είναι «καλύτερα νεκρή, παρά όμηρος της Χαμάς»

Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο, είχε ενημερωθεί πως ενδέχεται η κόρη του να είναι ζωντανή. Η είδηση του φάνηκε δύσκολο να την διαχειριστεί.

«Στην αρχή, όταν μου είπαν ότι μάλλον ήταν νεκρή, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανακούφιση. Αλλά τώρα πρέπει να αλλάξω το μυαλό μου με αυτές τις νέες πληροφορίες και τώρα έχω ελπίδα, τώρα έχω ελπίδα ότι είναι ζωντανή, οπότε προσευχόμαστε να επιστρέψει» είχε πει εκ νέου στο CNN.

Χθες το βράδυ, πήρε στην αγκαλιά του την κόρη του, την οποία η Χαμάς άφησε ελεύθερη μετά από 50 ημέρες ομηρίας.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα και είναι συγκλονιστική:

The first hug! Here’s the moment Emily Hand ran into the arms of her father.

And right after, Hila Rotem Shoshani ran into the arms of her uncle. Her mother is still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/c0sSvqaoNc

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 26, 2023