Όμηρος της Χαμάς που απελευθερώθηκε δεν ήξερε ότι ο σύζυγός της ήταν νεκρός - Την κρατούσαν στο απόλυτο σκοτάδι

Η Αντίνα Μόσε ήταν ένα από τα 13 άτομα που απελευθέρωσε χθες η Χαμάς στα πλαίσια της συμφωνίας που επετεύχθη με το Ισραήλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, δεν ήξερε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί.

Το βίντεο από την στιγμή που κατεβαίνει από το όχημα του Ερυθρού Σταυρού μετά από 49 ημέρες όμηρος της Χαμάς κάνει το γύρο του διαδικτύο. Όπως μπορεί να δει κανείς, η 72χρονη γυναίκα- μία εκ των 13 ατόμων που απελευθερώθηκαν χθες – απωθεί το χέρι του ενόπλου της Χαμάς που προσπαθεί να τη βοηθήσει να κατέβει.

Heroic Israeli grandmother:

Adina Moshe (72), pushes the hand away of one of her Hamas captors, upon her return from Gaza to Israel.

Welcome Home Adina 💙

