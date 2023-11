Ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής θέλει πίσω τα Φώκλαντ αλλά χωρίς επανάληψη του πολέμου με τη Βρετανία όπως το 1982

Την ώρα που δεν έχει καταλαγιάσει καλά η σκόνη από τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Αργεντινής ο Χαβιέρ Μιλέι τα ΜΜΕ κάνουν αναφορές στην εξωτερική πολιτική που θέλεις να ασκήσει λέγοντας ότι τα νησιά Φώκλαντ πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα του τανγκό.

Υπενθυμίζεται ότι τα νησιά βρίσκονται υπό βρετανική κυριαρχία με τον Μιλέι να διευκρινίζει ότι θέλει να το κάνει μέσω της διπλωματίας και όχι μέσω ενός πολέμου όπως έγινε το 1982. Όπως μεταδίδει η Daily Mail σύμφωνα με τον Μιλέι η Βρετανία πρέπει να τα παραδώσει «αδιαπραγμάτευτα» ενώ θέλοντας να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του τα συγκρίνει με την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα τονίζοντας πως η περιοχή που είναι γνωστή ως Μαλβίνες είναι αργεντίνικη.

«Αυτό που προτείνουμε είναι να προχωρήσουμε προς μια λύση όπως αυτή που είχε η Αγγλία με την Κίνα για το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ και ότι σε αυτό το πλαίσιο η θέση των ανθρώπων που ζουν στα νησιά δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν μπορείς να αρνηθείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε αυτά τα ανθρώπινα όντα. Πρέπει να διαπραγματευτείτε με τη Βρετανία και να λάβετε υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν στα νησιά», είχε δηλώσει ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα στα Φώκλαντ και το 99,8% των κατοίκων της τάχθηκε υπέρ της παραμονής στη Βρετανία. Επίσης, μετά το 2010 σε αρκετά υπερπόντια βρετανικά αμφισβητούμενα εδάφη έγιναν δημοψηφίσματα, με την πλειοψηφία του κόσμου να θέλει την βρετανική κυριαρχία. Χαρακτηριστικά, το 2016 το Γιβραλτάρ αποφάσισε να μείνει στη Βρετανία, σε μια περίοδο που η Ισπανία διεκδικούσε επίμονα το συγκεκριμένο έδαφος.

Η Αργεντινή ξεκινά μια νέα εποχή μετά τη νίκη του ακραία φιλελεύθερου και αντισυστημικού οικονομολόγου Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος εμφανίστηκε πριν δύο χρόνια στην πολιτική με ριζοσπαστικές και αμφιλεγόμενες προτάσεις.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών συγκέντρωσε το 55,6% των ψήφων έναντι του 44,3% για τον αντίπαλό του, απερχόμενο υπουργό Οικονομίας Σέρχιο Μάσα.

Τι ώθησε όμως τους Αργεντίνους να τον εκλέξουν, με τόσo μεγάλη διαφορά;

Μεταξύ των ψηφοφόρων υπήρχε «ισχυρή επιθυμία για αλλαγή», σε μια χώρα όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 143% σε ετήσια βάση και όπου τέσσερις Αργεντίνοι στους δέκα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εξηγεί η Άνα Ιπαραγκίρε του GBAO Strategies.

Argentina elected right-wing libertarian Javier Milei as its new president, rolling the dice on an outsider with radical views to fix an economy battered by triple-digit inflation, a looming recession and rising poverty https://t.co/tE4uuZgqas pic.twitter.com/W3W5cuZMbL

Ο 53χρονος Μιλέι «αφήνει πίσω του την εποχή του ‘κιρσνερισμού εναντίον του αντικιρσνερισμού’ για να επιβάλει έναν νέο ορισμό» στην πολιτική, προσθέτει η ίδια, αναφερόμενη στις προεδρίες των περονιστών Νέστορ και Κριστίνα Κίρσνερ (2003-2015), του επίσης περονιστή Αλμπέρτο Φερνάντες (2019-2023) και ενδιαμέσως του φιλελεύθερου Μαουρίτσιο Μάκρι (2015-2019).

«Ο Μιλέι μπόρεσε να εκφράσει την αυξανόμενη οργή των Αργεντίνων απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που προκάλεσε μια αδιάλειπτη σειρά οικονομικών κρίσεων», σχολιάζει ο Μπέντζαμιν Γκεντάν ειδικός στην Αργεντινή στο κέντρο Wilson της Ουάσινγκτον.

«Μεταξύ της συνέχειας και του κινδύνου, η κοινωνία επέλεξε το δεύτερο», σημειώνει ο πολιτικός επιστήμονας Ροσέντο Φράγα.

Κάποιες από τις απόψεις του, όπως «δολαριοποίηση» της οικονομίας, φάνηκε να έχουν απήχηση στους ψηφοφόρους, αν και δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Παρά τα εκρηκτικά του ξεσπάσματα, ο Μιλέι κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, κυρίως αυτών της δεξιάς υποψηφίου Πατρίσια Μπούλριτς, που αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των εκλογών. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα την είχε κατηγορήσει ότι είναι μέλος της «κάστας».

Τη Μπούλριτς στήριζε ο πρώην πρόεδρος Μάκρι, ο οποίος εργάστηκε για τη νίκη του Μιλέι μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, ξεπρνώντας την προηγούμενη αντιπαλότητά τους.

Ο ακραίος φιλελεύθερος δηλώνει πλέον ότι συμφωνεί με τον Μάκρι «στο 90% των πραγμάτων», ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο και τη Μπούλριτς για την «άνευ όρων» στήριξή τους στην υποψηφιότητά του.

«Υπάρχουν ακραία πράγματα σε αυτά που λέει ο Μιλέι», παραδέχθηκε ο Μάκρι την προηγούμενη εβδομάδα. «Και θα πρέπει να διαπραγματευθεί με το κοινοβούλιο διότι δεν διαθέτει αρκετές ψήφους (…) οπότε δεν αποτελεί κίνδυνο».

Το κόμμα του Μιλέι, το La Libertad Avanza (Η Ελευθερία Προχωρά), που εισήλθε το 2021 στο κοινοβούλιο με τρεις βουλευτές, είναι πλέον τρίτο κόμμα στην κάτω βουλή με 38 έδρες σε σύνολο 257. Ωστόσο οι περονιστές εξακολουθούν να κυριαρχούν, με 108 βουλευτές.

Μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ο Μιλέι καθησύχασε εξάλλου τους ψηφοφόρους, λέγοντας ότι δεν είναι επικίνδυνος, όπως τον παρουσιάζει «η εκστρατεία φόβου» που έχει εξαπολυθεί εναντίον του. «Δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε την υγεία, δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε την παιδεία», διαβεβαίωσε.

Ο Μιλέι εκμεταλλεύθηκε επίσης την απόρριψη από τους ψηφοφόρους του αντιπάλου του, υπουργού σε μια χρόνια υπερχρεωμένη οικονομία. «Πολλοί από όσους τον ψήφισαν απωθούνταν περισσότερο από τον Μάσα, παρά προσελκύονταν από τον Μιλέι», σημειώνει ο Γκεντάν.

«Τελικά ο Μάσα ως υπουργός Οικονομίας δεν κατάφερε να διατηρήσει κρατήσει σε καλό δρόμο την πορεία της χώρας, παρά το γεγονός ότι είχε σχεδόν πλήρη ανεξαρτησία. Αυτή η κακή απόδοση ώθησε πολλούς Αργεντίνους να αμφιβάλλουν ότι θα τα πάει καλύτερα ως πρόεδρος», εξηγεί ο ίδιος.

Javier Milei on global warming:

‘It is part of the socialist agenda. Given the clear economic failure after the fall of the Berlin Wall what the post-Marxists attempted to do (faced with that defeat) they moved class struggle into other aspects of life.’ pic.twitter.com/xNeoiqHm7e

— John Ruddick MLC (@JohnRuddick2) November 21, 2023