Σκληρό παρασκήνιο με τους ομήρους στη Γάζα: Τι ζητά το Ισραήλ, τι διαρρέει η Χαμάς - Προ των πυλών κρίσιμες αποφάσεις

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει για τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με θέμα την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι 50 – 80 όμηροι και να κηρυχθεί τετραήμερη παύση πυρός. Σύμφωνα με το υπό συζήτηση σχέδιο, θα απελευθερώνεται ένας αριθμός ομήρων καθημερινά, όσο θα διαρκεί η κατάπαυση του πυρός.

Πυρετώδεις είναι οι συσκέψεις σε κάθε επίπεδο. Μετά το υπουργικό συμβούλιο Πολέμου, ο Νετανιάχου συγκάλεσε για τις 19:00 το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας και στις 20:00 υπουργικό συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο «υπό το φως των εξελίξεων στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Prime Minister’s Office Announcement:

In light of developments on the issue of the release of our hostages, Prime Minister Benjamin Netanyahu will, this evening, convene the War Cabinet at 18:00, the Security Cabinet at 19:00, and the Government at 20:00.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 21, 2023